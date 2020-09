Feira da Saúde em Cabinda testa residentes

Os moradores do bairro Amílcar Cabral, arredores da cidade de Cabinda, foram hoje, sábado, testados para se apurar o seu estado serológico sobre várias patologias no âmbito da Feira da Saúde, promovida pelas autoridades sanitárias da província.

A feira, que decorreu no campo de jogos, teve como objectivo testar os moradores da referida circunscrição suburbana sobre as patologias que mais afligem as comunidades como a hipertensão arterial, malária, Hiv-Sida e diabete.

Os testes foram gratuitos, sendo que cada morador recebeu instruções de medidas de prevenção, medicação e conselhos em como se comportar para uma vida mais saudável.

A administradora municipal de Cabinda, Berta Marciano, que testemunhou a abertura da feira, disse que o objectivo foi o de avaliar o estado de saúde dos munícipes, bem com aconselhá-los sobre os cuidados com a mesma.

O bairro Amílcar Cabral é tido como um dos mais antigos da cidade de Cabinda, onde também já foram impostos cordões sanitários devido aos casos da Covid-19 registados na circunscrição.

As autoridades sanitárias da província pretendem, com estas feiras, que se realizam nos finais de semana, em cada bairro da cidade de Cabinda, incutir aos cidadãos a cultura da prevenção das doenças.

Durante a feira, equipas da Comissão Provincial de Contingência e de Resposta Rápida à Covid-19 têm apelado a população sobre as medidas de biossegurança, o uso rigoroso das máscaras, lavagem das mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel, o distanciamento social e a não permanência em locais onde haja um excessivo aglomerado de pessoas.