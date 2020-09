Angola defende mudanças na estrutura da ONU

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, defendeu esta sexta-feira mudanças na estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU), para entrada de um país africano como membro permanente no Conselho de Segurança desta organização internacional.

O chefe da diplomacia angolana manifestou tal posição no lançamento da 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, Estados Unidos da América, por vídeoconferência.

Os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, também conhecidos como os cinco permanentes ou P5, incluem a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos América (EUA).

Cada um dos membros permanentes possui o poder de veto, que os permite impedir a adopção de qualquer resolução pela organização.

O ministro das Relações Exteriores entende que a solidariedade é um valor que as Nações Unidas devem continuar a defender, tendo como primazia a defesa do multilateralismo.

A 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas acontece num momento particular em que todos os países fazem frente à pandemia de Covid-19 e decorrem sob o tema central “O futuro que queremos, as Nações Unidas que precisamos: reafirmar o nosso compromisso colectivo com o multilateralismo confrontada a Covid19 através de acções multilaterais eficazes”.

Á margem do evento, vão decorrer reuniões temáticas de alto nível, designadamente sobre os Objectivos do Desevnvolvimento Sustentável, a Comemoração do 75º Aniversário da ONU, do 25º Aniversário da 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher e do Dia Internacional para Eliminação das Armas Nucleares, bem como a Cimeira relativa á Biodiversidade.

O momento mais alto da participação de Angola será no dia 22 de Setembro, quando o Chefe de Estado, João Lourenço, discursar, por videoconferência, no Debate Geral.

