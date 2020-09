Notas de 500 kwanzas já em circulação

As novas notas de 500 kwanzas (Akz), da família 2020, encontram-se já em circulação, foram lançadas nesta quinta-feira (17) em homenagem ao aniversário do primeiro presidente da República, o Dr. António Agostinho Neto.

De cor predominante castanha e com dimensão de 126/66 mm, as novas notas de 500 kwanzas foram produzidas em material de polímero (plástico). Trazem estampada no verso imagens da fenda da Tundavala, localizada na província da Huíla, considerada uma das 7 “maravilhas” de Angola. Estas cédulas juntam-se às novas notas de 200 kwanzas, que entraram em circulação a 30 de Julho último, e às outras da série 2012, que se mantêm válidas.

De acordo com o director do Departamento do Meio Circulante do BNA, Sebastião Banganga, foram disponibilizados 12 milhões de notas de 500 kwanzas. Em outubro, segue-se a introdução das notas de 1.000, e em Novembro as de 2.000 kwanzas. Em Janeiro de 2021 entra em circulação a nota de 5.000 kwanzas, em conformidade com a Lei n.º 7/20, de 30 de Março, que autoriza a respectiva emissão e colocação em circulação pelo BNA.

As notas da série 2020 têm como imagem a efígie de António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, ao contrário das actuais que trazem o rosto de dois ex-Chefes de Estado.

Estas cédulas circularão em simultâneo com as notas da série 2012, que serão retiradas de circulação, de forma gradual. As notas actuais da série 2012 continuam a ser aceites como meio de pagamento, sem restrições, não sendo necessário proceder à sua troca em substituição pela série 2020.

Entretanto, após algum tempo, passarão a circular apenas as notas da nova série 2020, que trazem vários elementos inspirados na identidade cultural do país.

Entretanto, dados do BNA dão conta de que, até ao dia 2 do mês em curso, foram distribuídos 29 milhões e 120 mil kwanzas, em notas de 200.