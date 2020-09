Defeito de fabrico origina remoção do busto de Agostinho Neto

Por defeito de fabrico, o busto do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, foi removido do Largo 17 de Setembro, no município do Mussende (Cuanza Sul), 24 horas após a inauguração do recinto.

O busto tinha sido colocado por ocasião das comemorações do Dia do Herói Nacional (17 de Setembro), assinalado esta quinta-feira, mas, por não se parecer com a figura de Agostinho Neto, o governo local orientou a sua remoção, soube hoje a Angop.

A inauguração do largo, cujo valor da reabilitação não foi revelado, coube ao governador provincial, Job Capapinha.

O largo dá nova imagem a localidade de Mussende, em homenagem ao fundador da nação.

A sua reabilitação foi feita pela empresa que recuperou os 33 quilómetros da Estrada Nacional 240 no troço Quibala/Mussende, aberta esta quinta-feira pelo ministro das Obras Públicas e Urbanismo, Manuel Tavares de Almeida.

Um documento do governo provincial dá conta que nas próximas horas será posto outro busto oficial do fundador da nação, numa gentileza da Fundação Dr. António Agostinho Neto.

Fonte: Angop