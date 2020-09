Cunene desmina 45 hectares de terra para agro-pecuária

Quarenta e cinco hectares de terras estão a ser desminados, desde o início deste mês, na província do Cunene, para a implementação de um projecto agro-pecuário de apoio aos antigos combates e veteranos da pátria na região.

Previsto ainda para este ano, o programa vai abranger, numa primeira fase, 25 ex-combatentes que desenvolverão a actividade como meio de subsistência na localidade de Oshimbala, arredores da cidade de Ondjiva.

Os destinatários vão beneficiar de formação sobre cultivo de várias culturas, bem como de apoio em meios de trabalho como enxadas, catanas, charruas e sementes.

A província tem dois mil e 228 antigos combatentes e veteranos da pátria inseridos no sistema de pensão. O governo trabalha para melhorar as suas condições de vida, implementando acções contidas no Plano de Desenvolvimento Nacional (PND) 2018/2022.

O processo de desminagem a nível do país é, normalmente, levado a cabo por brigadas conjuntas do Instituto Nacional para o efeito (INAD) e das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Fonte: Angop