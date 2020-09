Bayern mantém cadência e ‘atropela’ Schalke no arranque da ‘Bundesliga’

O Bayern de Munique iniciou hoje a defesa do título de campeão de forma avassaladora, com uma goleada caseira sobre o Schalke 04, por 8-0, no encontro com que arrancou a edição 2020/21 da Liga alemã de futebol.

Depois de uma época que terminou com a conquista da Liga dos Campeões, os octocampeões germânicos mantiveram a cadência na nova temporada e não deram quaisquer hipóteses ao Schalke, que estreou o avançado português Gonçalo Paciência, contratado esta semana ao Eintracht Frankfurt.

Os bávaros chegaram ao intervalo a vencer por expressivos 3-0, com golos de Serge Gnabry, aos quatro minutos, Leon Goretzka, aos 19, e Robert Lewandowski, aos 31, de grande penalidade.

No segundo tempo, o Bayern recusou-se a travar o ritmo e acabou por construir um triunfo a fazer lembrar a recente goleada ao FC Barcelona (8-2): Gnabry completou um ‘hat-trick’, aos 47 e 59 minutos, antes de Thomas Muller, Leroy Sané e Jamal Musiala ‘selarem’ a goleada, aos 70, 71 e 81 minutos, respetivamente.

Com o golo de hoje, o primeiro ao serviço do Bayern, o jovem inglês Jamal Musiala, que conta 17 anos e 205 dias, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar pelos bávaros na ‘Bundesliga’.

A formação comandada por Hans-Dieter Flick não perde qualquer encontro desde dezembro, somando, desde então, a incrível ‘marca’ de 30 vitórias e apenas um empate nos últimos 31 jogos oficiais para todas as competições.

Fonte: Lusa