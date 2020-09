PlayStation 5 já tem preço e data para ser lançado; veja os detalhes

O tão esperado console PlayStation 5, da Sony, será lançado em novembro e tentará se beneficiar da alta na procura por videogames durante a pandemia.

Um evento online que apresentou uma seleção de jogos para o PS5 terminou com o anúncio de que as duas versões do console serão lançadas em 12 de novembro na Austrália, América do Norte, Nova Zelândia, México, Japão e Coreia do Sul. O lançamento no restante do mundo acontecerá uma semana depois.

O PS5 com leitor de mídia física custará 499 dólares, enquanto a “edição digital”, que baixará os jogos diretamente da nuvem, terá preço de 399 dólares, de acordo com a apresentação.

A rival Microsoft anunciou na semana passada que a próxima geração do Xbox será lançada em 10 de novembro, com preço de 499 dólares.

O novo XBox Series X, que irá competir diretamente com o PS5, estará disponível para pré-encomendas a partir de 22 de setembro.

A Microsoft também anunciou que terá para novembro uma versão menos potente de seu novo console, o Xbox S, com preço de 299 dólares.

Os novos consoles estão sendo lançados num momento em que cada vez mais pessoas se rendem aos videogames em busca de diversão durante a pandemia da COVID-19, com a indústria apostando em jogos baixados da nuvem e que possam ser ‘streamados’, ou exibidos ao vivo na internet.

O PlayStation 4 dominou os últimos anos da batalha entre as gigantes dos videogames, vendendo mais que o dobro de consoles do que o rival Xbox.

Fonte: AFP