Cacula disponibiliza terrenos para investimento privado

A administração municipal da Cacula, província Huíla, tem disponíveis 89 mil e 113 metros quadrados de terreno para ceder a empresários nacionais e estrangeiros interessados em investir em diferentes áreas, informou, hoje à ANGOP, no Lubango, a administradora local, Cármen Duarte.

Trata-se de investimentos nos domínios do comércio misto, a grosso e a retalho, indústrias, panificadoras, serviços hoteleiros, implantação de bombas de combustíveis e formação profissional em todas as áreas do saber, mas os lotes vão variar em função da necessidade.

Além destes terrenos, o município conta ainda com uma reserva fundiária de 643, 86 hectares distribuídos nas suas quatro comunas, entre os quais 257,5 hectares estão destinados ao fomento habitacional, 128,18 hectares destinados a zonas verdes, 115,18 para instalação de equipamentos sociais.

Cármen Duarte sublinhou que em breve chega ao município uma linha de transporte de energia eléctrica da barragem Matala, a partir do município vizinho de Quipungo, um projecto que permite fazer chegar a electricidade às restantes comunas e ajudar assim a promover esses investimentos.

Entretanto, Cármen Duarte afirmou que a Cacula é um bom lugar para se investir, pois é essencialmente agro-pecuário. Produz muitos cereais e precisa-se de alavancar a actividade industrial para a transformação dos mesmos em farinha.

“As portas estão abertas para empresários que pretendam investir. O município apresenta como vantagem a sua localização geográfica, propícia para um ambiente de negócios e aposta na agricultura de cerais e hortícolas”, realçou.

O município da Cucula dista 96 quilómetros a norte da sede capital da província da Huíla e tem uma população estimada em 136 mil e 977 habitantes distribuídas pelas comunas do Viti Vivali, Cacula, Chiquaqueia e Chituto.

É um dos 14municípios da província da Huíla, sendo o resultado da mais recente divisão administrativa do País (Agosto de 2011). Compreende uma extensão territorial de 3.449,75 km², é limitado pelos municípios de Caluquembe, a Norte, Chicomba e Quipungo, a Leste, Quilengues, a Oeste, e, Lubango, a Sul.

Fonte: Angop