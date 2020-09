Angola regista 114 novas infeções, 1 óbito e 4 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 114 novas infeções, 1 óbito e 4 recuperados.

Falando na habitual conferência de imprensa serve para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, o responsável adiantou que dos casos detetados, 19 são do Huambo, 5 de Cabinda, 2 da Huíla, 1 do Cuanza Sul e 87 são de Luanda. Sendo que as localidades mais afetadas em Luanda: Cazenga, Ingombotas, Maianga, Viana, Kilamba Kiaxi, Samba e Talatona.

“As idades variam de 1 mês a 87 anos, sendo que 84 são do sexo masculino e 30 do sexo feminino”, disse Franco Mufinda.

Em relação ao óbito, avançou, trata-se de um paciente angolano da província do Huambo.

Relativamente aos recuperados, adiantou que são todos da província de Luanda.

Com estes dados, o país passa a somar 3. 789 casos positivos, com 144 óbitos, 1.405 recuperados e 2.240 ativos.

Dos ativos, um está em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 13 graves, 44 moderados, 60 com sintomas leves e 2.122 assintomáticos.

Quatrocentos e quarenta doentes estão sob seguimento nos centros de tratamento.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 941 mil pessoas e infetou mais de 29,9 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

Em termos de mortes, África com 33.253 óbitos e 1.376.017 casos continua a ser o segundo continente menos afetado do mundo depois da Oceânia que tem 896 mortes (30.889 casos), em terceiro lugar, vem o Médio Oriente com 41.115 mortes (1.738.023 casos), em quarto, a Ásia com 120.247 mortes (6.857.575 casos), em quinto, os Estados Unidos e Canadá com 206.064 mortes (6.770.982 casos), em sexto, a Europa com 223.326 mortes (4.660.226 casos) e em último a América Latina e as Caraíbas com 316.572 mortes para 8.480.585 casos.