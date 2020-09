Angola abre nova era na construção de estradas

O ministro das Obras Públicas e Urbanismo, Manuel Tavares de Almeida, afirmou hoje, na vila do Mussende, província do Cuanza Sul, que o país abriu uma nova era no domínio da construção de estradas, com base nos padrões da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Manuel Tavares de Almeida, que falava no acto de abertura da estrada Cariango/(Quibala) Mussende, sustentou que esta obra é apenas uma etapa que vai continuar com a construção de mais 90 quilómetros ligando Mussende/Cangandala (Cuanza Norte).

“Esta é uma acção estratégica que tende a interligar a região Centro Sul com o Leste, com a construção de mais 150 quilómetros ligando Mussende (Cuanza Sul) ao Andulo (Bié), projecto já aprovado a nível superior, aguardando o seu arranque em 2021”, salientou.

Na ocasião, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, referiu que as estradas constituem um factor de desenvolvimento do país, no âmbito da estratégia do Executivo de aumento da produção nacional e redução das importações.

“Não podemos continuar dependentes da crise cíclica do petróleo que abala a nossa economia. Temos que resolver este problema, criando empregos, mais rendimentos para as famílias e diminuir a pobreza”, rematou.

As obras de reabilitação dos 33 quilómetros da Estrada Nacional 240 tiveram início em Junho de 2019. Esta via facilita a circulação rodoviária entre as províncias de Malanje e do Bié, pelo trajecto Quibala/Mussende, e a partir deste último pode-se viajar para Malanje e vice-versa.

O acto foi testemunhada pelo governador provincial do Cuanza Sul, Job Castelo Capinha.

Fonte: Angop