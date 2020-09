Administração de Viana lança projecto “Café das ideias”

A Administração de Viana lançou nessa quarta-feira um projecto denominado ?Café das ideias?, que visa o diálogo permanente com os munícipes.

O lançamento do projecto contou com a presença de 30 jovens de várias organizações políticas, religiosas, académicas e da sociedade civil, que debateram, entre outras, questões ligadas ao combate à pobreza, delinquência, registo civil, saneamento básico, ao acesso às instituições escolares, energia e água.

Em declarações à imprensa, a coordenadora do Núcleo dos Jovens Voluntários do Distrito Urbano do Zango, Ivone Regente, solicitou a massificação do registo civil aos bairros adjacentes a essa zona por existir um número elevado de moradores que nunca beneficiaram desse direito.

Por sua vez, o secretário da JMPLA no município de Viana, Dialmo Dende, reconheceu os vários problemas que a juventude enfrenta e indicou que os mesmos podem ser resolvidos quando os jovens traçarem as suas ferramentas de actuação.

Para o secretário da JURA, Sávio Nhany, a situação da fome apresenta-se como um dos principais problemas que a juventude enfrenta.

Já o empresário Ernesto Chongolola “ Ti Show”, enalteceu a iniciativa do projecto “Café das ideais” e assegurou que vai ajudar na resolução das dificuldades que os jovens passam.

Ao intervir no acto, o administrador municipal de Viana, Fernando Eduardo Manuel, falou da possibilidade de obtenção de postos de trabalho para os jovens na Zona Económica Especial (ZEE), bem como no Pólo Industrial de Viana, mas alegou que deve ser vista, antes, o nível de operacionalidade destas instituições.

O responsável recordou que o principal alvo do programa de Luta e Combate à Pobreza são os ex-militares, que estão contemplados em 70 por cento no projecto e os 30 para outros segmentos da sociedade, incluindo os jovens.

O administrador aproveitou a ocasião para lançar um desafio aos munícipes, no sentido de esboçarem ideias sobre a circunscrição dentro do próximo 25 anos, que seria denominado “ Pensar Viana daqui a 25 anos”.

O objectivo da ideia, segundo Fernando Manuel, é levar os próximos gestores de Viana a seguirem o programa que estaria já idealizado para o município, mas com as adaptações que se impõem.

Fonte: Angop