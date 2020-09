SIC apreende viaturas da administração de Viana

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu terça-feira, em Luanda, cinco viaturas em posse de funcionários da Administração Municipal de Viana.

As apreensões decorreram mediante mandatos da Procuradoria Geral da República, no âmbito do processo de Recuperação de Activos do Estado.

Constam das viaturas apreendidas quatro de topo de gama, de diversas marcas, e um camião cisterna. A maioria das viaturas recuperadas está em bom estado técnico.

Segundo fonte do Departamento de Combate Contra a Corrupção do SIC, a nível de Luanda, que avançou a informação à ANGOP, diligências prosseguem para se apreender outros bens pertencentes ao Estado, em posse de funcionários daquela administração municipal.

Fonte: Angop