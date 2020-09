Neymar é suspenso por dois jogos, sua acusação de racismo será investigada

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) anunciou nesta quarta-feira que vai abrir um processo para investigar a acusação de insultos racistas que Neymar teria sido alvo no domingo, no jogo entre o PSG e o Olympique Marselha e no qual foi expulso, sendo punido com uma suspensão por duas partidas

O atacante do Paris Saint-Germain foi um dos cinco jogadores expulsos nos minutos finais da partida pela 3ª rodada do Campeonato Francês, na qual a equipa parisiense foi derrotada por 1 a 0.

Neymar deu tapa na cabeça do defesa espanhol Álvaro González, do Olympique Marselha, a quem acusou de “racismo” durante aquela partida.

O argentino Ángel Di María, companheiro de Neymar no PSG, por sua vez, foi convocado para a próxima reunião da Comissão Disciplinar, no dia 23 de setembro, onde será julgado por cuspir na direção de Álvaro no mesmo jogo.

Sobre as denúncias de racismo, “as certezas não são suficientes para convocar os jogadores”, declarou o presidente da Comissão Disciplinar, Sébastien Deneux, acrescentando que a instrução consistirá em uma análise mais aprofundada das imagens das conversas e interações entre o espanhol e o brasileiro.

O objetivo será estabelecer “o que é dito e o que é realmente ouvido”, acrescentou o responsável, destacando que sua comissão se pronuncia apenas sobre “elementos objetivos e tangíveis”.

Quando questionado se este expediente também afetará as possíveis palavras homofóbicas que Neymar possa ter falado, Sébastien Deneux respondeu: “Esta noite fomos questionados sobre as possíveis palavras racistas de Álvaro. Devemos falar com a maior prudência. A instrução revelará se existem outros fatos que podem levar a consequências disciplinares”.

Entre os demais jogadores que participaram da briga coletiva e foram expulsos, o defesa Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) foi o que sofreu a maior punição, com seis jogos de suspensão, por ter dado um chute em Jordan Amavi (do Olympique de Marselha). Ele será suspenso por três jogos.

O médio argentino do PSG, Leandro Paredes, e seu compatriota Darío Benedetto (do Olympique de Marselha) também foram suspensos. Paredes vai cumprir dois jogos e Benedetto um, contra o Saint-Etienne na quinta-feira.

