Madonna escreve e dirige um filme sobre a sua vida

A rainha do pop Madonna está a escrever um roteiro para um filme sobre sua vida que será dirigido por ela mesma, anunciou a Universal Pictures nesta terça-feira (15).

“Quero transmitir a incrível jornada na qual embarquei na vida como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano tentando fazer um lugar para mim neste mundo”, disse Madonna num comunicado postado no site da Universal.

Aos 62 anos, a cantora e atriz americana trabalha nesse roteiro ao lado de Diablo Cody, roteirista que recebeu um Oscar pelo filme “Juno”.

O filme de Madonna, ainda sem título, será produzido por Amy Pascal, vencedora de três Oscars (“Adoráveis Mulheres”, “The Post – A guerra secreta” e “Homem-Aranha: De volta ao lar”), informou a Universal em seu site.

“O foco deste filme sempre será a música. A música me faz continuar e a arte me mantém viva. Existem tantas histórias inspiradoras e não contadas, e quem melhor para contá-las do que eu mesma”, acrescentou a “Material Girl”.

“É fundamental compartilhar as montanhas-russas da minha vida com a minha visão e minha voz”, ressaltou a estrela pop.

A Universal celebrou o acordo com a cantora com trabalho mais comercializado de todos os tempos (335 milhões de discos em todo o mundo), observando que em sua carreira de cinco décadas Madonna “transformou nossa compreensão da arte, sexualidade, feminismo e o papel da mulher no entretenimento”.

“Madonna é o ícone definitivo, humanitário, artista e rebelde. Com seu dom inigualável de criar arte acessível e que quebra barreiras, ela moldou nossa cultura como poucos”, explicou Donna Langley, diretora do Universal Filmed Entertainment Group.

A cantora, que ficou doente por causa da covid-19 em maio, fez sua estreia como atriz no filme “Procura-se Susan Desesperadamente” (1985). Depois desse filme, a cantora atuou em “Dick Tracy” (1990) e “Liga de Mulheres” (1992).

Madonna ganhou o Oscar de Melhor Atriz por “Evita”, em 1996.

A estrela pop escreveu e co-dirigiu seu primeiro filme, “W.E. – O Romance do Século” em 2011, que ganhou o Oscar de Melhor Música.

O filme de Madonna deve chegar aos ecrãs pouco depois de “Rocketman” (2019) sobre a vida do cantor britânico Elton John, do qual participou como produtora.

Fonte: AFP