Inamet confirma sismo em Nambuangongo

O sismo registado no dia 10 de Setembro no município de Nambuangongo, província do Bengo, teve uma magnitude de 3.3 na escala de Richter, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Inamet).

Em nota de imprensa que a Angop teve acesso, o Inamet explica que o epicentro do sismo foi a 28 quilómetros a Sudoeste de Nambuangongo (sede municipal).

Teve uma intensidade moderada de 4.0 na escala de Mercalli (escala qualitativa usada para determinar a intensidade de um sismo a partir dos seus efeitos sobre as pessoas e sobre as estruturas construídas e naturais).

A escala de Richter é o sistema de medição utilizado para quantificar a intensidade dos terramotos conforme a sua manifestação na superfície terrestre.

Na comunicação o Inamet refere não ter sido identificado qualquer dano humano ou material.

Na quinta-feira (10 de Setembro), por volta das 14h28, os habitantes de Nambuangongo, província do Bengo, sentiram um tremor de terra, fenómeno que, segundo relatos, sucedeu de forma intensa e curta.

A propósito da ocorrência do fenómeno, alguns populares disseram à Policia, destacada no município, que situação do género se registou em 2006 por volta das 22 horas.

Em Agosto, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) havia também confirmado o tremor de terra nas localidades da Ganda, província de Benguela, e da Gabela, província do Cuanza Sul.

Na Gabela, município do Amboim, o tremor ocorreu por volta das 00H25 e teve uma magnitude de 3.0 na escala de Richter, uma Latitude de 13.14 Sul e uma Longitude de 14.65 Este.

Já no município da Ganda, o tremor de terra foi sentido por volta das 10h09 durante cerca de cinco segundos e com uma magnitude de 3.2 na escala de Richter.

Nas duas localidades o sismo foi de intensidade baixa e não registou perdas humanas.

