Golo de Draxler nos descontos salva Paris SG de nova humilhação

O Paris Saint-Germain conseguiu finalmente ganhar para a Liga francesa de futebol, superando hoje no Parque dos Príncipes o Metz 1-0, com o golo, apontado pelo médio alemão Julian Draxler a aparecer nos descontos.

Em grande sofrimento, já reduzido a nove jogadores, por expulsão de Diallo (minuto 65) e pela saída do lesionado Bernat, aos 85, numa altura em que tinha esgotado as substituições, o PSG, já com duas derrotas no campeonato, acertou as contas da primeira jornada e somou os primeiros pontos da época, no que estava a ter o pior arranque desde 1978.

Numa das últimas investidas ofensivas do tricampeão francês, Di María centrou da esquerda para a área adversária, onde, ao primeiro poste, Icardi não conseguiu chegar à bola. O guarda-redes argelino Oukidja afastou com os punhos e na recarga, de cabeça, Draxler fez o golo providencial.

Ao longo de todo o jogo o PSG foi mais pressionante, como se esperava, até mesmo quando perdeu o central Diallo, mas mostrou a espaços grande desacerto e permitiu que o Metz criasse perigo verdadeiro, em vagas de contra-ataque, com o guarda-redes Keylor Navas a sair-se sempre bem.

A próxima ausência dos relvados de Diallo é mais uma dor de cabeça para o alemão Tomas Tuchel, que também deverá ficar sem Bernat, lesionado na perna esquerda.

Na lista dos indisponíveis vai continuar Neymar, castigado hoje com dois jogos pelos incidentes no fim da última partida frente ao Marselha, bem como sem Layvin Kurzawa, punido com seis partidas, e Leandro Paredes, com duas. Também Mbappé ainda não teve ‘luz verde’ para o regresso, após ter testado positivo a covid-19.

Em contrapartida, o reforço Florenzi, ex-Roma, que não pode ser usado hoje (por se tratar de um jogo adiado da primeira jornada, em que não estava inscrito), pode voltar já na quarta ronda.

Com este resultado, o PSG subiu a 15.º, com três pontos, a quatro de Rennes, Mónaco e Lille. O Metz ainda não pontuou e está no grupo dos últimos.

