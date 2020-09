Fulham, West Brom e Everton apuram-se na Taça da Liga, Leeds e Southampton ‘caem’

Fulham, West Bromwich e Everton apuraram-se hoje para a terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa de futebol, ao contrário do Leeds, campeão do segundo escalão na época passada, e do Southampton, que foram afastados.

Em Elland Road, sem o extremo português Hélder Costa, a equipa comandada por Marcelo Bielsa não foi capaz de bater um adversário do terceiro escalão, o Hull City, que, por pouco, não venceu dentro dos 90 minutos, visto que sofreu o golo da igualdade em tempo de compensação (90+3), anotado por Alioski, depois de se ter colocado em vantagem, logo aos cinco minutos, por Wilks. Nos penáltis, viria a vencer por 9-8.

Outra das surpresas aconteceu em St. Mary’s, com os secundários do Brentford a vencerem o Southampton, por 2-0, face aos golos apontados na primeira parte por Norgaard e Dasilva, aos 40 e 45+1 minutos.

Frente ao Ipswish Town, da ‘League One’, Ivan Cavaleiro não saiu do banco do Fulham, que venceu pela margem mínima (1-0), com o golo solitário do ponta de lança sérvio Mitrovic, enquanto o Everton, com João Virgínia na baliza e sem André Gomes, bateu (3-0) em casa o Salford, de Bruno Andrade, da quarta divisão.

Horas antes, o West Bromwich não teve dificuldades em ultrapassar o modesto Harrogate, tendo vencido por um esclarecedor 3-0.

Fonte: Lusa