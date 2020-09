Curto-circuito provoca incêndio no hospital municipal da Bibala

Um curto-circuito na rede eléctrica provocou, nesta terça-feira, um incêndio de media proporção, numa das salas da pediatria, do Hospital Municipal da Bibala.

O hospita tem 60 camas para atendimento de pacientes com diversas patologias.

Segundo o director do Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, Coríntios Miguel, que falava à ANGOP, o Serviço Provincial de Protecção Civil e Bombeiros, técnicos da empresa de electricidade e quadros da saúde estão a apurar as causas do incência e os danos causados.

“ O incêndio atingiu uma das salas da nossa pediatria, onde estavam internadas duas pacientes que foram imediatamente evacuadas para a área da medicina geral”, acrescentou.

O municipio da Bibala, que dista a 234 quilómetros a norte da provincia do Namibe, possui um hospital municipal e mais de cinco centros e postos de saúde.

Fonte: Angop