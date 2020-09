Cuanza Sul com mais de 190 mil metros quadrados livres de minas

Cento e noventa e três mil 826 metros quadrados de áreas, na província do Cuanza Sul, estão livres de minas, soube hoje a Angop no município da Quibala.

Do material letal detonado hoje, na Quibala, contam-se três minas antipessoal, mil 358 engenhos diversos e duas mil 589 munições de diversos calibres removidos desde o ano transacto até a presente data nos municípios da Cela, Quibala e Ebo.

Os trabalhos foram intervencionados, no referido período, em linhas de transportação de energia eléctrica de média tensão nos municípios do Wacu Cungo, Condé, Quibala e em fazendas agrícolas.

O responsável da coordenação provincial de acção contras minas, Jorge Pombo, afirmou na Quibala, que a província do Cuanza Sul é a terceira mais minada do país, com 126 áreas suspeitas, a par do Cuando Cuabango com 256 zonas e Moxico 244.

Apontou os municípios da Cela com 26 áreas, o Seles 21, Quilenda 18, Ebo 15 e Amboím 12.

Jorge Pombo avançou que neste momento contam com um financiamento do Governo japonês na ordem de 442 mil 650 dólares americanos para um período de um ano atribuído a ONG nacional Apacominas, através de um concurso lançado pela embaixada angolana naquele país.

Contam, igualmente, com um outro financiamento no valor de 873 mil 130 dólares americanos.

A província do Cuanza Sul tem 12 municípios e 32 comunas com uma área de 55. 660 quilómetros quadrados.

Fonte: Angop