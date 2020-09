Coroa de Biggie é vendida por quase US$ 600.000 em leilão de hip hop em NY

A icônica coroa de plástico do rapper Biggie foi vendida por quase 600.000 dólares, o dobro do máximo previsto: o primeiro leilão da Sotheby’s dedicado ao hip hop em Nova York foi um sucesso e arrecadou um total de dois milhões de dólares, com 91% dos lotes vendidos.

“Estamos emocionados com os resultados do leilão histórico do hip hop em Nova York, seu local de nascimento”, disse Cassandra Hatton, especialista da Sotheby’s encarregada pela venda, após o leilão realizado nesta terça-feira à noite.

A coroa, vendida a 594.750 dólares após um intenso lance de sete minutos entre cinco interessados, foi usada pelo rapper The Notorious B.I.G. –famoso por sucessos como “Juicy,” “Big Poppa” e “Hypnotize”– durante sua última sessão de fotos em 1997, apenas três dias antes de seu chocante assassinato em Los Angeles.

O fotógrafo Barron Claiborne, que imortalizou a imagem do artista que nasceu sob o nome de Christopher Wallace para a revista Rap Pages, foi quem a colocou à venda.

Uma parte do valor arrecadado será destinado a organizações de caridade, incluindo o programa de música e DJ “Building Beats” (Construindo ritmos) destinado a jovens de bairros pobres.

Fonte: AFP