Cardi B pede divórcio do rapper Offset após três anos de casamento

A rapper de Nova York Cardi B, 27, pediu o divórcio de Offset num tribunal de Atlanta, Geórgia, após quase três anos de casamento, anunciou nesta terça-feira a imprensa americana.

Os dois cantores, que se casaram secretamente em 2017 e são pais de Kulture Kiari, 2, devem se apresentar no tribunal em 4 de novembro, segundo documentos judiciais divulgados pela imprensa local.

O casal está separado, o casamento “está rompido irremediavelmente e não há perspectivas de reconciliação”, assinala o pedido da autora de “WAP”, segundo documentos citados pela revista “People”.

A rapper, do Bronx, cujo nome verdadeiro é Belcalis Almanzar, pediu à corte a guarda principal e legal de sua filha, segundo o site especializado em celebridades TMZ. Ela também deseja que Offset (Kiari Kendrell Cephu, 28) integrante da banda de hip-hop Migos, pague pensão alimentícia e seus gastos legais.

Cardi B citou no passado infidelidades de Offset, que levaram a uma separação em 2018. “Quando meu marido e eu tivemos problemas, você sabe, ele me enganou e tudo isso, decidi ficar com ele e trabalhar com ele, e muita gente ficou bastante furiosa comigo, muitas mulheres ficaram decepcionadas comigo”, disse a rapper em entrevista à revista “Vogue” publicada em dezembro de 2019.

Offset tem outros três filhos, de relacionamentos anteriores. Nenhum dos dois confirmou o pedido de divórcio.

Fonte: AFP