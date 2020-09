AGT faz 2º leilão online de mercadorias

Duzentos e 89 lotes de mercadorias diversas serão vendidos a 20 de Setembro, em hasta pública, via online, pela Administração Geral Tributária (AGT).

Este segundo leilão on line (o primeiro foi a 12 de Julho último) inclui mercadorias concentradas, nos últimos anos, nos Centros Logísticos de Talatona e Aduaneiro do Quilômetro 33, em Viana, não reclamadas pelos seus proprietários.

Entre os materiais alistados estão eletrodomésticos e equipamentos de telecomunicações (11 lotes), mercadorias contentorizados (50 lotes), mobiliário e utensílios para residência (55 lotes), pecas auto e diversos (38 lotes).

O leilão inclui, igualmente, vestuário, calcado e acessórios (37 lotes), além de outros 20 lotes, cuja mercadoria não foi especificada pela empresa angolana.

Com a venda dos lotes, a AGT prevê arrecadar 166 milhões, 983 mil e 385 kwanzas para os cofres do Estado, conforme uma nota da instituição a que a Angop teve acesso.

Os interessados nas mercadorias em contentores terão de comprar todo e podem acessar o endereço https//: leilaoagt.minfin.gov.ao, para a viabilização das mesmas.

A praça “online” abre às 23:59 minutos do dia 20 e termina às 23:59 de 21 deste mês.

Foi a 12 de Julho que a AGT realizou o primeiro leilão de mercadorias via online, tendo arrecadado 71 milhões de kwanzas, dos 29 milhões previsto, com a venda de 139 lotes.

A AGT decidiu deixar de realizar leilões presenciais, passando ao modelo online, sendo o mais aplicável para a arrematação de mercadorias.

As mercadorias leiloadas constituem artigos abandonados, confiscados ou não desalfandegados pelos proprietários.

Todas as mercadorias são licitadas quando excedem o prazo nos espaços aduaneiros, estando estipulado, no modal aéreo, 30 dias, para desalfandegamento, no sector portuário 60 dias, e para produtos perecíveis apenas 48 horas.

