Tribunal africano ordena à Costa do Marfim que admita candidatura de opositor

O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos determinou hoje que a Costa do Marfim admita a candidatura às eleições presidenciais de outubro do antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro Guillaume Soro.

O tribunal, com sede em Arusha, na Tanzânia, “ordena ao Estado que tome todas as medidas necessárias para remover imediatamente os obstáculos que impedem Guillaume Soro de gozar dos seus direitos de eleger e de ser eleito especialmente durante as eleições presidenciais de outubro de 2020”, de acordo com uma ordem publicada na página oficial da instituição.

Guillaume Soro foi excluído, pelo Conselho Constitucional, das eleições presidenciais de 31 de outubro na Costa do Marfim por ter sido condenado pela justiça marfinense, em abril, a 20 anos de prisão por desvio de fundos públicos e branqueamento de capitais.

Fonte: AFP