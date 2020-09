Prodesi desembolsa 143,6 mil milhões de kwanzas

O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) desembolsou, desde 2019 até a presente data, um total de AKz 143,6 mil milhões ao sector produtivo, tendo proporcionado a geração de aproximadamente 27 mil postos de trabalho directos.

Segundo dados do Ministério da Economia e Planeamento, apresentados no briefing desta terça-feira, no âmbito desse programa de apoio à produção interna, nos últimos sete dias a banca comercial aprovou 12 novos projectos, elevando para um total de 288 desde 2019.

Na semana transacta, desta carteira de projectos aprovados nas instituições financeiras bancárias, 20 viram seus créditos desembolsados, ou seja, mais onze (11) do que na semana anterior.

O total de projectos desembolsado até a presente data é de 102.

Esses desembolso foram feitos através dos vários instrumentos financeiros em curso, como Medidas de Alívio Económico (AKz 9,7 mil milhões), 61 projectos, mais 13 que na semana passada, PAC (AKz 6,7 mil milhões), 2 projectos, desembolso de tranches adicionais, Aviso 10/20 do BNA (AKz 126,7 mil milhões), 37 projectos, mais sete (7) do que na semana passada; e Outros instrumentos e produtos financeiros da banca comercial (AKz 524 milhões), 2 projectos.

No briefing, o secretário de Estado da Economia, Mário João, explicou que no domínio do apoio no acesso ao crédito foram registados quatro mil 793 pedidos, mais 40 do que na semana transacta, dos quais dois mil e 178 reuniram os requisitos e encontram-se activos na base de dados.

Acrescentou que dos projectos activos, mil 669 estão na fase de constituição do dossier de crédito, representando cerca de 76% e estão em negociação com a banca 149 projectos.

Encontra-se na banca 150 projectos por aprovar e 186 por desembolsar, sendo que 117 no sector do Comércio, 24 Agricultura, 30 Indústria, oito Pescas, quatro Agro-indústria, dois Avicultura e um Pecuário.

Já em relação ao desembolso, cancelamento e não aprovação dos projectos, disse haver um projecto não aprovado e três que foram devolvidos na semana, por falta de comparticipação dos promotores nos projectos, relação patrimonial das empresas, peças contabilistas, falta de informação sobre a actividade, insuficiências nos estudos de viabilidade económico e financeiro, na elaboração de propostas de crédito.

Uma das apostas do Prodesi, criado em 2018, é a produção nacional de 54 bens para tornar o país auto suficiente, satisfazer as necessidades internas em arroz açúcar, arroz, carne seca de vaca, farinha de trigo, feijão, fuba de bombo, fuba de milho, leite, massa esparguete, óleo alimentar de soja, óleo de palma, sabão azul, sal comum, ovos, carne de frango, carne de cabrito, carne de porco, grão de milho.

Consta igualmente dos produtos, a mandioca, batata-doce, batata rena, tomate, cebola, alho, cenoura, pimento, repolho, alface, banana, manga, abacaxi, tilapia (cacusso), carapau do Cunene, sardinella aurita (lambula), sardinella maderensis (palheta), óleo alimentar de girassol, óleo de amendoim, mel, varão de aço de construção (maior de 8mm), cimento, clínquer, cimento cola, argamassas, rebocos, gesso, e afins.

O programa contempla também o vidro temperado, laminado, múltiplas camadas ou trabalhado de outras formas, embalagens de vidro para diversos fins, tinta para construção, guardanapos, papel higiénico, rolos de papel de cozinha, fraldas descartáveis, pensos higiénicos, detergente sólido (em pó),m detergentes líquidos, Lixívias, cerveja, sumos e refrigerantes e água de mesa.

Fonte: Angop