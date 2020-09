Preços variam 1,83 por cento de julho a agosto

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), indicador que mede a inflação, registou uma variação de 1,83 por cento, de Julho a Agosto, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando a variação ao período homólogo (Agosto de 2019 a Agosto de 2020), registou-se um aumento na taxa de variação actual de 0,39 pontos percentuais.

As províncias que registaram maior aumento foram Huambo, com 2,45 por cento, Cuando Cubango (2,19), Lunda-Norte (2,09) e Cuanza-Norte (2,06 por cento).

As com menor variação foram Cunene, com 1,29 por cento, Benguela (1,31), Lunda-Sul (1,32) e Namibe (1,37 por cento). A classe “Bens e Serviços Diversos”, com 2,78 por cento, é a que teve o maior aumento de preços. Destacam-se também os aumentos de preços verificados nas classes “Bebidas Alcoólicas e Tabaco”, com 2,41 por cento, “Alimentação e Bebidas não-Alcoólicas” (2,07) e “Vestuário e Calçado”, com 1,99 por cento.

A variação homóloga situa-se em 23,41 por cento, registando um acréscimo de 5,91 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior.

A classe “Alimentação e Bebidas não-Alcoólicas” é a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços durante o mês de Agosto, com 0,99 pontos percentuais, seguida das classes “Bens e Serviços Diversos”, com 0,21 pontos percentuais, “Vestuário e Calçado” (0,15 pontos percentuais) e “Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção” (0,13). As restantes classes tiveram contribuições inferiores a 0,13 pontos percentuais.

Uma perspectiva de maior detalhe é oferecida pelos números, onde se apresenta a incidência inflacionária de 24 produtos seleccionados da estrutura que compõe o cabaz, com maior contribuição para a taxa de variação do IPCN que, no seu conjunto, representa 7,00 por cento do total, mas concentra cerca de 44,63 por cento da taxa global de variação do IPCN, em Agosto passado.

Fonte: Angop