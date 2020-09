Mais duas mortes em Moçambique e novo recorde diário de 231 casos

Moçambique registou hoje mais duas mortes por covid-19, em Maputo e na cidade da Beira, e 231 novos casos, de acordo com a atualização de dados diária do Ministério da Saúde.

Os pacientes com 56 e 43 anos, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, morreram após um agravamento do estado clínico durante internamento em unidades hospitalares das cidades de Maputo e Beira.

Segundo a atualização de hoje, o país tem mais 231 casos de covid-19, batendo o recorde de doentes anunciados pelo segundo dia consecutivo, totalizando 5.713 infeções e 37 óbitos desde que foi declarada a pandemia, há seis meses.

Fonte: Lusa