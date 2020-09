Governo reitera reinício das aulas em Outubro

O secretário de Estado para o Ensino Pré-escolar e Primário, Pacheco Francisco, reiterou, nesta terça-feira, o reinício das aulas nos vários subsistemas de ensino em Outubro.

As aulas foram interrompidas em Março do ano em curso, devido a pandemia da Covid-19.

De acordo com o calendário, no dia cinco de Outubro começam as aulas no ensino universitário e para as classes de transição do I e II ciclo do ensino secundário ( 6ª, 9ª, 12ª e 13ª classes).

No dia 19 de Outubro entram em cena os estudantes da 7ª, 8ª, 10ª e 11ª classes, ambas ainda do II ciclo do ensino secundário.

As aulas no ensino primário e do I ciclo começam dia 26 de Outubro.

Com as turmas divididas em grupos, no ensino primário e I ciclo, as aulas terão a duração de 02h30, enquanto no II ciclo do ensino secundário 03h30 de duração, sem direito a intervalo.

Nos dias alternados, os alunos que não forem à escola assistirão aulas à distância, via televisão e rádio, e efectuarão as tarefas de casa.

Depois de uma périplo por escolas primárias e do I ciclo, nos municípios de Icolo e Bengo e Quiçama, o responsável disse que, apesar de alguns constrangimentos, estão a ser criadas as condições para o efectivo reinício do ano lectivo 2020.

Pacheco Francisco solicita a colaboração das comunidades, envolvendo os pais e os encarregados de educação, para que o processo decorra sem sobressaltos.

Durante uma reunião com quadros da educação, no distrito de Bela Vista, comuna de Bom Jesus, o responsável encorajou os docentes a seguirem o exemplo dos quadros da saúde que estão na linha da frente no combate contra o coronavírus.

Conforme o responsável, os ministérios da Saúde e da Educação estão preparados para, na eventualidade de ocorrer um aumento de casos, suspender as aulas.

O país conta com uma rede pública composta por 14.477 escolas do ensino primário, 2.513 do I ciclo e 1.307 do II ciclo do ensino secundário.

