Angola com recorde de 130 casos diários e mais três mortes

Angola anunciou hoje um recorde de 130 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com mais três óbitos, numa altura em que o país aumentou a capacidade para mais de mil testes por dia.

Os dados foram divulgados pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, durante o balanço epidemiológico diário em Luanda.

Os 130 novos casos repartem-se por seis de Benguela, um do Cuanza Norte, sete do Huambo, dois do Zaire e 114 de Luanda, com idades entre um mês e 92 anos, sendo 103 de sexo masculino e os restantes do sexo feminino.

Três pessoas morreram, dois homens de 61 e 64 anos, e uma mulher de 92 anos, todos de nacionalidade angolana, e oito doentes recuperaram.

O total de casos reportados em Angola é agora de 3.569, com 139 óbitos, 2.094 ativos, incluindo um em estado crítico, e os restantes recuperados.

Os laboratórios processaram 1.417 amostras num total de 67.347 realizadas até à data.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 929 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.875 em Portugal.

Em África, há 32.795 mortos confirmados em mais de 1,3 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 139 mortos e 3.569 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.000 casos), Cabo Verde (46 mortos e 4.904 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.303 casos), Moçambique (37 mortos e 5.713 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 906 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa