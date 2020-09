TAAG inicia hoje os voos domésticos com novos aviões “Dash”

A TAAG, companhia aérea de bandeira, reinicia hoje os voos domésticos após uma interrupção de 6 meses devido à pandemia do novo coronavírus que forçou o governo angolano a fechar o espaço aéreo nacional para tentar conter a propagação do vírus.

Em 20 de março, após o registo dos primeiros casos de covid-19 no país, o governo impôs uma cerca sanitária à província de Luanda e uma cerca sanitária nacional, interditando assim realização de voos domésticos e internacionais.

Com o aligeiramento das medidas de segurança, divulgadas no novo Decreto Presidencial de 08 de setembro, voltou a ser permitido a realização de voos domésticos e internacionais.

Nesta sexta-feira, a TAAG publicou a programação de voos (horários e destinos de voos domésticos).

A TAAG tem previsto para hoje o voo, com um dos novos aviões Dash, Luanda-Cabinda, com partida prevista para as 15H00 e regresso, Cabinda-Luanda, as 16H30).

Quarta-feira: Luanda-Soyo, com partida prevista para as 12H00 e regresso, Soyo-Luanda, as 13H20. Quinta-feira: Luanda-Huambo, com partida prevista para as 12H00 e regresso, Huambo-Luanda, as 13H35. Sexta-feira: Luanda-Catumbela, com partida prevista para as 12H00 e regresso, Catumbela-Luanda, as 13H30. Domingo: Luanda-Lubango, com partida prevista para as 12H00 e regresso, Lubango-Luanda, as 13H50.

No dia 21 de setembro iniciam os voos internacionais.