PGR e SIC recuperam mais 30 viaturas do Estado

Procuradoria-Geral da República (PGR) e Serviço de Investigação Criminal (SIC) recuperaram mais de 30 viaturas pertença do Governo do Bengo, de uma lista de mais de 70, informou hoje, segunda-feira, a sub-procuradora geral da República titular da província do Bengo, Carla Patrícia Correia.

De acordo com a magistrada, num contexto em que as instituições públicas da província estão carentes de tais meios e, atendendo ao facto de as viaturas se encontrarem paradas, será ordenada a entrega das viaturas, a título de fiel depositária a instituições públicas, dependendo do seu estado técnico.

Estas deverão garantir com zelo e responsabilidade a guarda e administração dos veículos sob pena de serem consideradas infiéis depositárias e incorrerem em processos de natureza criminal, uma vez que esses veículos estão ainda sob tutela da justiça.

Por outro lado, a sub-procuradora geral da República titular da província do Bengo, Carla Patrícia Correia, admitiu haver alguns casos sob investigação envolvendo gestores públicos da província.