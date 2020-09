Destruídos 46.800 engenhos explosivos no Cunene

Quarenta e seis mil e 800 engenhos explosivos foram destruídos esta segunda-feira, na cidade de Ondjiva, província do Cunene, no quadro do processo de desminagem na região.

O material destruído é resultado de dois meses de recolha das três brigadas afectas à comissão executiva local, nomeadamente Forças Armadas Angolanas (FAA), Polícia de Guarda Fronteira e Instituto Nacional de Desminagem (INAD), nos municípios de Namacunde, Cuanhama, Cuvelai e Ombadja.

Constam, entre outros engenhos, quatro minas anti-tanque, mil morteiros (80 e 60 milímetros), 48 mil e 750 munições de calibre diverso e 50 armas.

Segundo o responsável local do INAD, Paulo Taukondjele, o Cunene tem ainda muitas zonas suspeitas de minas, o que exige acções pontuais contínuas para as limpar, sendo que põem em risco a livre circulação de pessoas e a prática da agricultura na região.

Actualmente, referiu, as brigadas estão a trabalhar numa zona onde será implementado o projecto agrícola dos antigos combatentes, em Ondjiva, e no troço de 70 quilómetros que liga as comunas de Mupa e Kalonga, no município do Cuvelai.

Fonte: Angop