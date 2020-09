Cidadão que queria transformar o seu corpo à prova de balas, morre no primeiro ensaio

Um cidadão angolano que queria transformar o seu corpo à prova de balas, morreu no primeiro teste com um tiro de arma de fogo.

Victor Zimbo Pascoal, de 48 anos, acreditando que podia transformar-se imune a morte por bala de fogo, decidiu recorrer a tratamento do “Mestre Alfa Milagres”, o suposto kimbandeiro, e segundo a RNA que cita fontes policias, o objetivo da vítima era obter uma cura milagrosa que garantisse que o seu corpo se transformasse `a prova de balas.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Bize Simão, após o tratamento, Victor Zimbo confiante da eficácia da medicação a que tivera sido submetido pelo suposto kimbandeiro, colocou-se a prova de um disparo de arma de fogo do qual sofreu um ferimento que originou a sua morte imediata.

O autor do disparo encontra-se em parte incerta, assim como o mestre Alfa Milagres. Dois ajudantes do mestre Alfa encontram-se já detidos e polícia acredita que através destes, muito rapidamente, chegará ao mestre Alfa Milagres.