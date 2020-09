PGR pede colaboração das autoridades suíças para recuperar bens de Carlos São Vicente

As autoridades judiciais angolanas pediram, na sexta-feira, a colaboração da Suíça no âmbito do processo que envolve 900 milhões de dólares depositados numa conta do empresário Carlos São Vicente, bem como outras situações relativas à transferência ilícita de fundos públicos.

Segundo uma nota da Missão Permanente da República de Angola Junto das Nações Unidas em Genebra, o pedido foi feito pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola, Eduarda Rodrigues Neto, que na sexta-feira se reuniu com as autoridades judiciais da Confederação Suíça, em Berna, e entregou uma carta rogatória no âmbito deste processo.

O encontro serviu para “debater a estratégia da cooperação internacional no âmbito dos processos em curso em Angola, cujos fundos estão depositados de forma ilícita em contas bancárias nesse país da Europa”, acrescenta a nota.

Fonte: Lusa