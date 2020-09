Lakers vencem Rockets e estão na final de conferência da NBA

Os LA Lakers venceram hoje os Houston Rockets, em jogo da meia final da conferência oeste da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e conquistaram a série, garantindo um lugar na final.

Liderados por Lebron James, com 29 pontos, 11 ressaltos e sete assistências, os Lakers bateram os Rockets por 119-96 e fecharam a meia final, com um triunfo por 4-1. Depois da derrota na primeira partida, a equipa de LA venceu as quatro seguintes.

Os Lakers aguardam agora pelo vencedor da outra meia final da conferência oeste, entre os Denver Nuggets e os LA Clippers, que lideram por 3-2.

Na final da conferência este estão os Miami Heat e os Boston Celtics.

