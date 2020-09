Amistoso entre Sporting Lisboa e Napoli cancelado por casos de coronavírus

O amistoso entre o português Sporting Lisboa e o italiano Napoli, agendado para este domingo na capital portuguesa, foi cancelado após a detecção de casos de covid-19 dentro da equipe local, anunciou o clube de Portugal.

O jogo “foi cancelado de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde” após o diagnóstico de casos positivos, divulgou o Sporting.

O clube lisboeta não divulgou os nomes dos jogadores contaminados, mas o jornal desportivo Record publicou que seriam os médio Rodrigo Fernandes e Pote, bem como do atacante Nuno Santos.

Os jogadores são assintomáticos e estão isolados, segundo a imprensa portuguesa.

No Benfica, o goleiro belga Miles Silvar também testou positivo para covid-19, informou o clube no seu site.

Portugal, que registou um aumento do número de casos nos últimos dias, reforçou as restrições pouco antes do regresso das aulas.

De acordo com o último balanço oficial publicado neste domingo, Portugal registou sete óbitos e 673 novos casos confirmados em 24 horas.

O país, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, acumula 1.867 óbitos oficiais por covid-19 e quase 64.000 casos.

Fonte: AFP