Zito Luvumbo confirmado no Cagliari

O clube 1.º de Agosto confirmou, finalmente, esta sexta-feira, a contratação do futebolista angolano Zito Luvumbo pela equipa principal do Cagliari da Itália.

O negócio vinha sendo noticiado na imprensa nacional e internacional desde finais de Agosto último, altura em que o atleta, de 18 anos de idade, foi dado como certo na equipa.

Entretanto, o clube “militar” reconhecia o interesse pelo seu jogador, mas desmentia qualquer negócio com a formação da primeira Liga italiana de futebol.

Depois de dias de expectativa, a confirmação da ida de Luvumbo à formação europeia, cujo acordo foi rubricado esta sexta-feira, já está feita no sítio do clube “rubro negro”.

A comunicação não traz muito mais do que isto: anuncia o contrato, mas não descreve em que termos.

Diz a sabedoria popular que o segredo é a alma do negócio, mas, particularmente neste caso, nem se quer se tratava de segredo, porque o facto já era do domínio público.

O jovem jogador deixa o 1.º de Agosto depois de ter sido lançado na equipa principal, no final da época 2018/19, com apenas 17 anos, ajudando o clube a conquistar um Campeonato Nacional e uma Taça de Angola.

O extremo destacou-se pela selecção nacional no torneio da Cosafa em Sub-17, e no mundial da categoria, no Brasil, em 2019, com Angola a chegar aos oitavos-de-final.

O futebolista está referênciado entre as 100 promessas do futebol mundial, segundo a FIFA.

Nascido a 9 de Março de 2002, Zito André Sebastião Luvumbo concorreu ao prémio de jogador revelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), à semelhança dos seus colegas da selecção nacional Capita e Herenilson.

