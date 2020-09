Salas de cinema reabrem ao público 6 meses após encerramento

Seis meses depois do encerramento forçado, devido à pandemia da Covid-19, o Cinemax reabriu, esta sexta-feira, 23 salas ao público, com rígidas medidas de biossegurança.

Trata-se das salas do Kilamba, Talatona e Nova Vida, que integram os seis “Multiplexes de Cinemas”, distribuídos pelas províncias de Luanda, Benguela, Huíla e Huambo.

Para marcar a reabertura das salas, neste primeiro dia, a gestão levou os jornalistas a uma visita guiada, para aferir as condições criadas no âmbito da prevenção e combate à pandemia.

Com capacidade de aproximadamente 150 lugares cada, as salas só deverão albergar até 75 pessoas, em cumprimento das regras do novo Decreto Presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública, em vigor há dois dias.

Apesar das rígidas medidas impostas, os usuários manifestam-se satisfeitos com a reabertura das salas de cinema.

Rui Gourgel, por exemplo, que se fez acompanhar das filhas para assistir a uma sessão de filme, diz que volta a colocar os cinemas na agenda familiar, como forma de fugir um pouco ao espaço residencial.

Já Matias Daniel avança que a reabertura das salas representa o regresso ao novo normal, sublinhando que o país precisa voltar, gradualmente, a um convívio social.

O cidadão diz que visitou o espaço para, primeiramente, constatar se realmente foram criadas as condições de biossegurança, para nos próximos dias levar a família e os amigos.

Opinião idêntica tem Denzel Sequeira, que considera a reabertura como a demonstração da confiança do Executivo no que ao comportamento dos cidadãos diz respeito.

Avança que, ao permitir a reabertura dos cinemas, igrejas e escolas, apesar das condições impostas, o governo deposita confiança no bom comportamento dos angolanos.

Face ao novo contexto, a gestão do espaço reforçou a limpeza das áreas comuns, desinfestação das salas antes de cada sessão e monitorização permanente dos sistemas de ventilação e a qualidade de renovação do ar.

Ao público é ainda disponibilizado álcool em gel à entrada, sinalização nas entradas e saídas nos diferenciados acessos e uso obrigatório de máscara pelos colaboradores e clientes.

No tocante ao distanciamento físico e ao número de utentes das salas, apenas estão disponibilizados lugares em filas alternadas.

Existe espaçamento lateral de uma em uma cadeira, com a ocupação a menos de 50 por cento da lotação máxima de cada sala.

Ainda no quadro das medidas de biossegurança, foi reduzido o número de sessões diárias por cada sala, de cinco para três sessões, e o aumento de 30 minutos para uma hora deste o início entre as mesmas, para facilitar a limpeza e adequada higienização das salas.

Segundo o director executivo do Cinemax, Michel Ferreira, as compras de bilhetes e produtos podem ser feitas presencialmente com respeito as novas regras e online pelo site http://www.bilheteira.cinemax.co.ao.

Michel Ferreira apelou aos utentes ao respeito rigoroso das regras no acto da compra presencial e principalmente dentro das salas de cinemas, para se evitar possíveis casos de transmissão da pandemia.

Fonte: Angop