PGR aborda cooperação com Suiça

A directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República de Angola, Eduarda Rodrigues Neto, abordou, na sexta-feira, em Berna, com as autoridades judiciais da Suíça, a estratégia da cooperação internacional no âmbito dos processos em curso de luta contra a corrupção, branqueamento de capitais.

Durante o encontro, as partes discutiram, entre outros assuntos, o processo referente aos 900 milhões de dólares norte-americanos depositados ilicitamente na conta bancária do cidadão Carlos Manuel de São Vicente, tendo, na ocasião, Eduarda Rodrigues Neto entregue mais uma carta rogatória às autoridades judiciais da Suíça.

Na Suíça, Eduarda Neto, que também é Sub-Procuradora Geral da República de Angola, aproveitou o momento para reforçar a colaboração existente entre as duas instituições, nesta matéria.

Em abordagem esteve também processos que envolvem altos funcionários nacionais da Administração do Estado que, de forma criminosa transferiram fundos públicos para o exterior do país, lesando gravemente os interesses do Estado angolano.

Saliente-se que, com a entrega de mais um pedido de assistência judiciária, fica em curso o progressivo desenvolvimento de mais um processo, no âmbito nos esforços do governo angolano na luta contra a corrupção, branqueamento de capitais, peculato e participação económica lesiva em negócios, bem como na persistência do tráfico de influência em Angola.

Fonte: Lusa