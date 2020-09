Largo do Patriota ganha busto de Agostinho Neto

O largo da Urbanização Lar do Patriota, município de Talatona, conta com um novo busto do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto.

Descerrado pelo vice-governador de Luanda para a área política e social, Dionísio da Fonseca, o busto está colocado num dos principais largos da referida circunscrição, numa iniciativa da Comissão de Moradores e do Comité de Acção do MPLA, com o apoio da Fundação António Agostinho Neto (FAAN).

A iniciativa envolveu a reabilitação do largo mediante a realização de trabalhos de canalização, arborização, irrigação, iluminação, vedação e a construção de passadeiras e do pedestal do busto que foi oferecido pela FAAN.

O primeiro secretário do comité de acção nº1 do MPLA na Urbanização Lar do Patriota, Cristóvão Bragança, afirmou que o projecto foi desenvolvido há cerca de um ano para responder a indignação dos moradores com o estado de degradação contínua do busto então existente e do largo circundante.

Cristóvão Bragança referiu que o suporte material e financeiro para a realização da obra foi prestado fundamentalmente pela FAAN, pelas empresas Paraurbana, Construções de Angola S.A e Joair Internacional e por militantes do partido no poder.

Enalteceu, igualmente, o apoio prestado pela Administração do Distrito Urbano do Lar do Patriota, a UNAP, a BJAP, entre outras entidades.

