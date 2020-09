Jihadistas tomam ilhas do norte de Moçambique, relatam testemunhas

Grupos de jihadistas apreenderam duas pequenas ilhas no norte de Moçambique, no Oceano Índico, um local de grande tráfego marítimo e uma região com grandes projetos de gás em alto mar, informaram testemunhas locais nesta sexta-feira.

Guerrilhas de grupos ligados ao grupo Estado Islâmico (EI) tomaram há um mês o porto de Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, fundamental para o desenvolvimento destes campos de gás.

As testemunhas explicaram à AFP que na noite de quarta-feira os jihadistas tomaram as ilhas de Mecungo e Vamisse, ao largo do porto.

“Chegaram à noite em pequenos barcos de pesca. Tiraram as pessoas das suas casas e as incendiaram”, relatou uma das testemunhas, que teve de fugir da ilha de Mecungo para Mocímboa da Praia.

As ilhas eram habitadas principalmente por pessoas que fugiram de suas aldeias devido à violência na região durante três anos.

As autoridades provinciais não quiseram comentar a ocupação dessas duas ilhas.

