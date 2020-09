Inamet alerta para chuvas fortes no país

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), prevê um volume de precipitação acima da média, igual ou superior a 700 milímetros (mm), no primeiro trimestre de 2021(de Janeiro a Março), com maior incidência para a região Centro e Sul do país.

De acordo com o relatório da Previsão Sazonal do Inamet, a que a Angop teve acesso, a actual estação chuvosa está subdividida em dois períodos, de intensas chuvas, sendo o primeiro de Outubro a Dezembro de 2020, e o segundo de Janeiro a Março de 2021.

Para de Outubro a Dezembro deste ano, prevê-se precipitação normal (entre 500 a 650 mm) com tendências abaixo do normal para as regiões Leste, da província do Uige, Oeste (Lunda Norte), Centro (Malanje), extremos Leste (do Cuanza Sul) e Norte (da província do Bié).

Ainda para estas mesmas regiões, esclarece o documento, a partir do mês de Dezembro, começa a surgir a tendência de precipitação acima do normal, com maior incidência para o Centro e Sul, bem como algumas províncias do Norte.

O Inamet prevê, para o período de Janeiro a Março do próximo ano, precipitação normal, com tendências a subir os níveis no Zaire, Bengo, Uíge, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo, Bié e Moxico.

“Neste período prevê-se ainda precipitação acima do normal, para as províncias de Cabinda, Namibe, Huíla, Cunene, Cuando Cubango e Benguela” destaca o documento.

A previsão sazonal do período que vai de Outubro a Março de 2021, que merecerá uma actualização até ao proximo mês de Dezembro, indica humidade em quase todo territorio nacional.

De realçar que a estação chuvosa em Angola vai de 15 de Agosto a 15 de Maio. E cmo e em todos os anos, a temperatura do ar começa a subir gradualmente, ao passo que a pressão atmosférica e a humidade relativa diminuem. Já os padrões do vento e de nebulosidade alteram.

Fonte: Angop