Autoridades da RDC temem 50 mortes em desabamento de mina de ouro

As autoridades da província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo (RDC), afirmaram que temem um balanço de 50 mortos no desabamento de sexta-feira de uma pequena mina de ouro na localidade de Kamituga.

O governador da província, Theo Ngwabidje Kasi, lamentou a “trágica morte de 50 pessoas, em sua maioria jovens”.

“Não sabemos o número exato de vítimas”, declarou o prefeito Alexander Bundya, antes de explicar que a tragédia foi provocada pelo “afundamento do solo devido a chuvas torrenciais”.

“De acordo com testemunhas, mais de 50 pessoas morreram”, disse à AFP Jean Nondo, que mora na região. “Há apenas um sobrevivente”, afirmou.

As chuvas provocaram a cheia de um rio próximo à mina de ouro, de acordo com a testemunha. “A água entrou nos três túneis. Quando as pessoas queriam sair, não havia saída porque a água entrava, com grande volume”, disse à AFP.

“A busca continua para identificar nossos compatriotas mortos”, afirmou o governador em um comunicado.

Conhecidos como “escavadores”, os garimpeiros tentam vender os minerais que conseguem extrair em condições precárias e de grande risco.

