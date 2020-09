Angola regista 56 novas casos nas últimas 24 horas

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados 56 novos casos positivos, 1 óbito e 1 recuperado.

Segundo o responsável, que falava na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, 10 casos foram registados na província de Benguela, sendo 5 no município de Benguela e 5 no Lobito, 6 no Huambo e 40 em Luanda. As idades variam entre os 07 aos 74 anos, sendo 38 do sexo masculino e 18 do sexo feminino.

Relativamente ao óbito, Franco Mufinda avançou que se trata de um cidadão angolano de 78 anos de idade, da província de Luanda. O paciente recuperado é também da província de Luanda.

Assim sendo, Angola contabiliza 3.335 casos positivos, 132 óbitos, 1.289 recuperados e 1.914 ativos.

Dos ativos, quatro estão críticos com ventilação mecânica invasiva, 25 graves, 44 moderados, 62 apresentam sintomas leves e 1.779 assintomáticos.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já matou mais de 915 mil pessoas em todo o mundo e infetou mais de 28,5 milhões, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

Em termos de mortes, a América Latina e o Caribe lideram com um total de 307.425 mortes (8.155.411 casos), seguida pela Europa com 220.762 mortes (4.433.231 casos), os Estados Unidos e Canadá 202.222 mortes (6.581.156 casos), a Ásia 113.177 mortes (6.339.527 casos), o Médio Oriente 39.576 mortes (1.653.351 casos), África 32.353 mortes (1.341.140 casos) e Oceânia 857 mortes (30.515 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido à correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.