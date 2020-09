Presidente trabalha no Bié em dia de protestos em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, trabalha hoje na província do Bié, no mesmo dia em que acontecem na capital, Luanda, três manifestações, incluindo uma convocada pelo sindicato dos médicos.

João Lourenço vai inaugurar um novo hospital geral na cidade do Kuito, capital da província do Bié, com capacidade para 230 camas e prestação de 20 serviços especializados, como Gineco-obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Cirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Psiquiatria, Estomatologia e Otorrinolaringologia, entre outros.

Segundo uma nota da Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República, a infraestrutura de saúde vai contar com mil técnicos, entre médicos (cerca de cem), enfermeiros, técnicos de diagnósticos e pessoal administrativo.

João Lourenço tinha visitado as obras do hospital na segunda quinzena de outubro do ano passado.

Sábado é também o dia marcado pelo Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA) para finalizar uma semana de luto e homenagear o pediatra Silvio Dala, morto a 1 de setembro em circunstâncias ainda por esclarecer depois de ser conduzido a uma esquadra policial por não usar máscara policial.

A brutalidade da polícia angolana é o mote de uma outra manifestação organizada por jovens, para exprimir indignação face à violência policial desde o início da pandemia que já fez, pelo menos, uma dezena de vítimas.

No mesmo dia, apoiantes do PRA-JA Servir Angola, projeto político de Abel Chivukuvuku, manifestam-se contra a atuação do Tribunal Constitucional que tem vindo sucessivamente a rejeitar a legalização do partido.

Fonte: Lusa