Micro, pequenas e médias empresas em Angola estão em “situação devastadora”

O estado das micro, pequenas e médias empresas em Angola será debatido na próxima segunda-feira numa conferência, cuja organização alerta para a “situação devastadora”, agravada pela covid-19 e restrições à mobilidade impostas pelas autoridades.

De acordo com Bernabé Manuel, membro da organização da conferência sobre “Evolução das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) em Angola e a importância dos nove anos da lei das MPME”, as empresas do setor estão em situação crítica.

“Os indicadores dessas empresas em período da pandemia são devastadores, já estamos num estado de crise económica desde 2014 e essa pandemia só veio piorar a situação das pequenas, médias e microempresas e não só”, afirmou hoje declarações à Lusa.

Fonte: Lusa