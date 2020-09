Cidadã é morta por furtar telefone

Uma cidadã de 35 anos de idade foi morta, na terça-feira, na comuna da Chipipa, município do Huambo, a 18 quilómetros desta cidade, alegadamente por ter furtado um telemóvel de marca Samsung.

O facto foi tornado público esta sexta-feira pelo Comando da Polícia Nacional no Huambo, no seu relatório sobre a situação da segurança pública durante a semana, no qual lê-se que o crime de homicídio voluntário, por agressão física, foi praticado por dois indivíduos, de 28 e 30 anos de idade, já a contas com os órgãos judiciais.

Adianta que para o cometimento do crime, os acusados espancaram brutalmente a vitima na via pública, que ainda assim chegou de ser socorrida para o Hospital Geral do Huambo, onde veio a sucumbir horas de depois.

Para além destes, o documento informa que as forças da ordem, fruto das operações policiais, detiveram no mesmo período outros 24 cidadãos, por suposta prática de 29 ilícitos criminais diversos, entre furto, roubos, ofensas corporais voluntárias, violação e venda ilegal de minerais estratégicos.

Com a detenção dos mesmos cidadãos, a polícia recuperou vários meios electrónicos roubados e furtam das vítimas que reclamavam pela sua titularidade, acrescenta.

Ainda ao longo do mesmo período, a corporação fez constar no seu informe o registo da morte de uma pessoa e o ferimento de outras 11, em consequência de 12 acidentes de viação, que ocorreram nas estradas da província, caracterizados por colisão entre veículos e motociclos, choque entre viaturas, capotamento, despiste e atropelamentos, que resultaram do excesso de velocidade e da falta de precaução por parte dos motoristas.

Esta província, localizada no Planalto Central de Angola, é habitada por dois milhões, 519 mil e 309 pessoas, distribuídos em 11 municípios (Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma), que perfazem uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros.

