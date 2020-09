Vacina ainda é possível este ano apesar da interrupção dos testes, afirma AstraZeneca

O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou nesta quinta-feira que a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford ainda pode estar disponível até o fim do ano, apesar da interrupção dos testes clínicos.

“Nós ainda poderíamos ter uma vacina até o fim deste ano, no início do próximo”, afirmou o principal executivo da empresa, Pascal Soriot, antes de explicar que tudo depende da rapidez com a qual as agências reguladoras autorizarão a retomada dos testes.

Fonte: AFP