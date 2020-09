Angola regista 125 novos casos, 32 recuperados e 4 óbitos

O secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda, informou nesta quinta-feira que nas últimas 24 horas, foram registados 125 novos casos de contaminação com o novo coronavírus, 32 recuperados e quatro óbitos

De acordo com o responsável, que falava na habitual conferência de imprensa para a actualização de dados sobre a covid-19 no país, cinco casos foram registados na província de Benguela (três no município de Benguela, um na Baia Farta e um no Lobito), dois na província do Cuanza Norte e 118 em Luanda. As idades estão entre 1 e 79 anos, sendo 61 do sexo masculino e 64 do sexo feminino.

Em relação aos óbitos, 3 foram registados em Luanda e 1 em Benguela, todos cidadãos angolanos.

Franco Mufinda adiantou que entre os recuperados estão 23 pacientes no município do Soyo, província do Zaire, oito em Cabinda e um em Luanda.

Angola contabiliza 3.217 casos positivos, 130 óbitos, 1.277 recuperados e 1.810 ativos.

Dos ativos, três estão críticos com ventilação mecânica invasiva, 25 graves, 46 moderados, 48 apresentam sintomas leves e 1.688 assintomáticos.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte de mais de 904 mil pessoas e infetou quase 28 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

Em termos de mortes, a América Latina e as Caraíbas lideram com 302.677 mortes e 7.987.465 casos, vindo a seguir a Europa 219.820 mortes (4.333.865 casos), Estados Unidos e Canadá 200.068 mortes (6.497.353 casos), Ásia 110.197 mortes (6.118.176 casos), Médio Oriente 39.038 mortes (1.625.285 casos), África 31.893 mortes (1.323.325 casos) e Oceânia 841 mortes (30.306 casos).