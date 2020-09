PR expressa intenção de estreitar relação com Essuatini

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, manifestou, este domingo, a intenção de ver impulsionado o crescimento, o progresso e o bem-estar entre Angola e o Reino de Essuatini (antiga Swazilândia), na base do estreitamento das relações entre Luanda e Mbabane.

A intenção do Presidente João Lourenço vem expressa numa mensagem de felicitações ao rei Mswatti III, por ocasião do 52º aniversário da independência nacional do Reino de Essuatini, que hoje se assinala.

Na missiva, o Chefe de Estado felicita o povo, o Governo e o líder da monarquia de Essuatini e exprime o desejo de fazer das relações históricas entre os dois Estados “o eixo sobre o qual se devem apoiar os esforços comuns no sentido de maximizar as potencialidades de cooperação bilateral”.

