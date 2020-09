PN considera tranquila situação na fronteira com RDC

O comandante-geral da Polícia Nacional (PN), Paulo de Almeida, considerou estável e sem casos “que constituem perigo” a situação na fronteira entre o município angolano do Alto Zambeze (Moxico) com a República Democrática do Congo (RDC) e a Zâmbia.

Paulo de Almeida fez esse pronunciamento sábado na Vila de Cazombo, província do Moxico, onde realizou uma visita de trabalho.

“As fronteiras da região não têm situações alarmantes ou que constituem perigo”, reiterou o também comissário-geral da PN, após tomar contacto com o trabalho realizado pelo efectivo policial naquela área fronteiriça.

Durante a deslocação, o comandante-geral da PN solidarizou-se com o efectivo e o incentivou a manter a inviolabilidade das fronteiras nacionais, sobretudo, nesta fase em que o mundo enfrenta a pandemia da covid-19.

No sábado, Paulo de Almeida visitou, igualmente, a Vila do Luau, no município com o mesmo nome.

O comandante-geral da PN termina hoje a visita à província do Moxico, sendo que antes tem agendado uma conferência de imprensa de balanço.

